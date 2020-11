RASSEGNA STAMPA. Covid, tre morti, più ricoveri e contagi

Oggi, auguri a Vittorino. Oggi commemorazione dei Defunti. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Parole: contraffatto (imitato, alterato falsificato). Proverbi: “Chi parla per udita, aspetti la smentita”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Altri tre anziani uccisi dal virus, aumentano ricoveri e contagi”; “Per elaborare il lutto vivete dolore e ricordo”. Covid economia: “Alberghi allo stremo. Chiudiamo, qualcuno forse per sempre”.

Moneglia: via agli interventi in galleria. Casarza Ligure: Bargone prigioniera delle frane, un mutuo per iniziare i lavori. Chiavari: un progetto per far rinascere la piscina. Chiavari: serve un colpo d’ala per far rinascere la città. Chiavari: all’Economica torna il prestito libri.

Portofino: aumento esponenziale della cernia rossa.

Cicagna: addio a Giorgio Dondero, simbolo dei quartieri. Borzonasca: il ponte di La Squazza non è sicuro”.