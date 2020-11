Rapallo: lavori (80.000 euro) al cimitero di via Cerisola

A Rapallo, è stata appena resa esecutiva una determina per avviare i lavori di manutenzione ordinaria del Cimitero Centrale Cerisola. Tra gli interventi in programma, per uno stanziamento complessivo di 80.000 euro, la riparazione di una campata del Camposanto e la cura del verde.

Successivamente verranno interessati da interventi manutentivi anche gli altri cimiteri cittadini.

Il sindaco Carlo Bagnasco spiega: “Ringrazio l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio, il consigliere con incarico al verde urbano Maurizio Malerba e gli uffici comunali per l’attenzione dedicata alla pratica e per aver garantito il decoro dei cimiteri cittadini. Colgo l’occasione per ricordare di evitare di creare assembramenti durante le visite ai cimiteri”.