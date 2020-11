Rapallo: la giovane danzatrice scrive al sindaco, lui risponde

Sabato scorso, durante una manifestazione organizzata davanti al Chiosco della Musica da Stefania Bedini, responsabile della Energym Dance School di Rapallo, Giorgia aveva letto la sua lettera indirizzata al sindaco Giorgio Bagnasco chiedendo di poter continuare a fare danza, il suo sogno.

Dice il sindaco: “Condivido con voi la mia risposta alla lettera della piccola Giorgia, atleta di una palestra di Rapallo e aspirante ballerina che mi ha inviato una richiesta di aiuto per continuare a praticare il suo sport preferito. Lo faccio perché penso possa esprimere il mio pensiero in merito ai tanti ragazzi che praticano sport e ai gestori di palestre, impianti e centri sportivi che con passione, hanno investito tempo e denaro per rendere conformi e sicure le proprie strutture e che oggi stanno vivendo un momento estremamente complesso”

*****.

Carissima Giorgia,

prima di tutto, grazie per avermi scritto. Come Sindaco di Rapallo, il mio primo pensiero è lavorare per il bene dei cittadini e avere un confronto con loro per cercare di risolvere le problematiche è per me fondamentale.

Come immagino tu sappia, stiamo vivendo una situazione molto delicata e difficile a causa dell’epidemia da Covid-19: la vita quotidiana di tutti noi è stata completamente rivoluzionata dalla necessità di rispettare le regole per evitare la diffusione del virus.

Voi giovani, in particolare, siate stati particolarmente penalizzati da quello che sta succedendo: nessuno di noi avrebbe mai pensato che avrebbero potuto esserci limitazioni a cose fino a poco fa banalissime come uscire da scuola assieme ai propri compagni di classe, festeggiare un compleanno o andare a mangiare un panino con i propri amici, fare sport, andare al cinema.

Eppure è proprio quello che sta accadendo in questo momento e che dobbiamo accettare perché in ballo c’è qualcosa di molto prezioso: la nostra salute, quella delle persone a cui vogliamo bene, quella di tante persone, magari anziane, che dobbiamo

cercare tutti assieme di proteggere.

Tutto questo, comporta fare dei sacrifici. Nel tuo caso – speriamo per il più breve tempo possibile – andare in palestra e coltivare il tuo più grande sogno: diventare una ballerina professionista.

Conosco bene Angelo e Stefania, so quanta passione mettono nel loro lavoro e so anche quanto tempo – e denaro – abbiano investito per rendere la palestra un luogo sicuro in questo periodo per permettere a voi atleti di continuare ad allenarvi.

Come sindaco ho anche provato a lanciare un appello al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per fare in modo che proprio noi sindaci potessimo valutare quali fossero le attività che, avendo messo in atto scrupolosamente tutte le procedure necessarie, potessero continuare a tenere aperto in sicurezza.

In questo momento, però, le decisioni spettano al Governo e alle Regioni: noi sindaci non possiamo fare altro che applicare le leggi.

Una cosa, però, posso farla: ed è quella di dire a te, ai tuoi compagni di corso e ai tuoi allenatori di tenere duro.

E’ un momento difficile, ma con l’impegno e gli sforzi di tutti passerà e allora sarà bellissimo tornare a fare tutto quello a cui, ora come ora, dobbiamo in parte rinunciare.

Continua ad allenarti a casa e, soprattutto, non lasciare che quello che sta succedendo interferisca con i tuoi sogni: sono sicuro che diventerai una ballerina bravissima, che porterà in alto il nome della nostra città. E quando lo sarai, ricorderai questo periodo come un’occasione per diventare ancora più forte e determinata.

Ti mando un enorme “in bocca al lupo” e ti prego di mandare, da parte mia, un saluto carissimo ad Angelo, Stefania e a tutti gli atleti della Energym: sono vicino a tutti voi e farò tutto quanto nelle mie competenze, assieme all’Amministrazione comunale, per offrire supporto a chi lavora nell’ambito dello sport.

Un caro saluto,

il sindaco

Carlo Bagnasco