Rapallo: gara di torte online “Immaginando il gusto”

Da Mariabianca Barberis, presidente dell’Associazione “Parco delle Fontanine”, riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Culturale ”Parco delle Fontanine” da più di dieci anni organizza eventi durante l’anno: l’arrivo della Befana delle Fontanine è stato l’ultimo organizzato, ma poi i giochi di Primavera dedicati ai bambini e alle mamme, il Cantamaggio e in ottobre la Castagnata, tutte feste che vedevano la partecipazione di tantissima gente.

Purtroppo quest’anno non è stato possibile a causa della nota situazione. Con la Castagnata ogni anno veniva organizzata una gara di torte con giuria composta dai pasticceri e componenti del Direttivo e dopo la proclamazione dei vincitori si tagliavano e distribuivano le torte con somma goduria di tutti.

Per mantenere questa tradizione abbiamo pensato di organizzare una gara di torte ma….online. La gara è aperta ai soci e non soci e c’è tempo per partecipare dal 1 novembre al 15 dicembre. Si devono mandare online: la foto della torta, una breve descrizione e l’elenco degli ingredienti a garaditortefontanine@libero.it. Si può partecipare inviando più torte, ma sarà previsto un premio per partecipante. La giuria sarà composta da un pasticcere e tre componenti del Consiglio Direttivo.

Alla gara abbiamo trovato un titolo scherzoso “Immaginando il gusto”. Abbiamo avuto il consenso di tante ditte di Rapallo che hanno contribuito offrendo tanti premi che ci hanno permesso di poter premiare ben 15 vincitori: aperitivi, apericene, chili di farina, pizze, focacce al formaggio, ma anche materiali edili, piccoli elettrodomestici, ingrandimenti fotografici, libri ed abbigliamento. Ecco i nostri meravigliosi compagni di questo singolare viaggio d’avventura: Sfide Epiche; Da U’ Brenna; ParlaComeMangi; Tigulliana; Toni Carta; Policolor; Sapori di Liguria; Ristorate Nettuno; La Rosa dei Venti; Comebb; Emanuela Lai; Gelateria Montallegro.