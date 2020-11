Lettere/ “Recco, caro sindaco serve uno scossone”

Da Alessandro Perucca riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta al sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Carissimo Carlo Gandolfo,

Ieri dopo l’ennesimo consiglio visto su YouTube del 28/10/2020, dopo l’ennesimo parapiglia degli assessori Peragallo e te sulla mozione di Piazzale Mazzini fatta dalla minoranza, si denota come uno stato sociale non venga mai considerato abbastanza, detto ciò, non ci sono solo i problemi da risolvere per la riqualificazione dei locali delle case popolari, ma stanno emergendo sempre di più diseguaglianze sociali.

Noto con piacere che sono stati installati dei tabelloni luminescenti dalla Proloco e dallo svincolo autostradale, dalla stazione ferroviaria, sai quello che in numerosi video ti ho chiesto di fare numerose volte.

Quello dall’uscita autostrade, fallo, ma ancora più grosso prediligendo al posto della costruzione dei posteggi di interscambio di un bel parco a ridosso dello stesso, sai che figurone farebbe il Recco? Inoltre, i Comuni del Golfo Paradiso potrebbero utilizzarlo inserendo i loro eventi.

Recco è fortunata, oltre ad un bellissimo parco che potresti costruire, avresti l’opportunità anche di realizzare una bellissima ciclabile lato Via Pisa che dalla passeggiata arrivi fino a località Corticella, un lato del fiume pedonale, l’altro togliendo il marciapiede una ciclovia prevista nel Puc.

Ti faccio anche notare che la preferenza della tua lista è arrivata c.a. al 35% dei totali dei votanti delle passate elezioni, il rimanente 65% si è disperso nelle altre liste tutto perché nessuno degli antagonisti è riuscito a lasciare in disparte personalismi, sei diventato Sindaco perché giustamente la democrazia va rispettata, calcoli alla mano, sia la tua persona che i componenti del vecchio consiglio comunale non hanno eccelso per simpatia elettorale e risultati.

In tutti questi anni che seguo la politica tutta, noto una grandissima incapacità nella gestione del denaro pubblico. Il denaro non manca, solo che è speso in modo aberrante, perché il limite temporale che date, dai progetti per un paese, per una città, per una regione, per lo stato è limitato al massimo di due legislature.

Indi piuttosto che spendere del denaro per forza, non spendetelo, che rimanga inutilizzato o utilizzato per altre attività, altri bandi ecc ecc.

Vedi, le grandi aziende anche se cambiano il CDA ma hanno componenti capaci all’interno, nonostante si possano trovare in Italia, dove tutto è tranne che attraente per gli investimenti, riescono a produrre reddito. Riescono a essere talmente virtuose da creare riserve di capitale per eventuali periodi di crisi o sciagure.

Perché i Comuni e le Regioni non ci riescono? Semplice perché non è cosa vostra, non avete le capacità imprenditoriali e l’economia la fate masticare ai funzionari. Semplicemente accade come l’ultimo consiglio comunale che vi accapigliate su situazioni che in uno stato di diritto sociale dovrebbero essere scontate, come quanto sancito dalla costituzione.

Partendo da un piccolo Comune come il nostro, voi che sedete da ormai anni nel palazzo comunale, dovreste vederlo come un punto di forza, una risorsa, rivolta a migliorare la qualità della vita, creando prosperità sempre in sintonia con l’ambiente, spesso parola blasfema!

Ricorderò sempre un consiglio comunale dove l’ex sindaco Capurro (menomale che non è entrato in Regione), nel quale spiegava che la mancanza di opportunità era dettata dall’invecchiamento generale della Liguria, indi anche a Recco; mai tante risate mi feci ad ascoltare un consiglio comunale, fu uno dei pochi non soporiferi!

Nel mentre in quegli anni, avendo visto il progetto del depuratore, corsi subito a parlare con Assessore Giuseppe Rotunno e assieme a Massimiliano Bisso (ex sindaco di Uscio, una persona competente, una mosca bianca), per chiedere la revisione del progetto dell’IREN, un progetto anacronistico, secondo te come fini la questione? Per l’Ing Zucca (responsabile in comune) non eravamo più in tempo per fare nulla, IREN non ha nemmeno completato la passeggiata come da contratto.

Ma tu anche all’ora avevi presente le opportunità che crescono dai reflui? Che opportunità dia la spazzatura? L’Assessore Fanin non credo. Come al solito manca la volontà. Vedi la spesa per 499.000 Euro del Centro di Conferimento!

Vedendo anche la relazione riguardante lo stato della tenuta sismica degli edifici comunali, rimango basito nella mancanza di idee su come intervenire, chiaramente secondo quanto letto non sono a norma.

Sai ci sarebbero varie forme di incentivi, tralasciando anche la mancanza di comprensione delle energie alternative da abbinare agli stabili.

Ritorno con forza a demarcare che senza piano economico e di interventi atti a sviluppare l’economia con minimo una fase quindicennale (minimo), continuerete a commettere sbagli macroscopici che emorragie di denaro pubblico che alimentano esclusivamente tutto ciò che non è produttività.

Addirittura, parlando con un tuo assessore (non faccio il nome appositamente) dicendogli che sarebbe propedeutico sviluppare un business plan che coinvolga tutti i settori ho ricevuto delle grasse risate in cambio ( LUI: – ahahhah ma come pensi che si possa fare?), una grossa tristezza mi coglie semplicemente perché mi domando allora non sappiano nemmeno come darci dei punti e piani di marcia da rispettare per attuare una ristrutturazione simile.

Immagina! Pensa, con un debito sano che rilancio potresti apportare al Golfo Paradiso, pensa che hai a disposizione un sacco di soldi lasciati dalla giunta precedente.

Un esempio che tale deve rimanere, nell’area ex IML fai un bellissimo polo scolastico, inserisci un palazzetto dello sport, ed annesso un polo fieristico, dove ci sono ora le scuole fai respirare di natura il paese demolisci le scuole attuali!

Invece di dettare dei tempi e rispettarli questi sono sempre disattesi dalle PA passano mesi, anni, ma tutto rimane immobile.

Vedi rispettare un piano di sviluppo deve tenere conto delle date massime che puoi attuarlo poi diventa obsoleto e fa sviluppare progetti anacronistici come il depuratore!

Parlando sempre con un tuo consigliere, così magari riesci a comprendere affondo il valore di una progettazione ambientale, sostenibile e tecnologica, discuto dell’argomento parco di Portofino, ricevendo questa risposta: – a noi andrebbe bene trasformare il Parco di Portofino in parco nazionale (pensiamo solo ad andare dai sindaci del golfo per Progetto Golfo Paradiso Vetta), l’importante che rimanga nei confini attuali, dentro di me mi sono chiesto, ma tu che sei sportivo, possibile che non ti alletti l’idea di un ampliamento del parco? Tra l’altro ti darebbe accesso a numerosi fondi per la riqualificazione delle zone rurali, l’agricoltura di prossimità, lo sviluppo della mountain bike, centri di risalita per le stesse (seggiovie), traking, roccia, turismo balneare, un bacino di ripopolamento ittico importantissimo per i pescatori, la sistemazione delle zone soggette a dissesto idrogeologico, da qui a cascata tutta una serie di attività di indotto, lo sviluppo del piano di marketing per la comunicazione.

Questo è quello che dovrebbe fare la politica aumentare lo stato sociale, proteggere il cittadino e dare libero sfogo all’economia e la tassazione dovrebbe servire per rendere ancora più efficiente uno Stato, sviluppare politiche di solidarietà anche per altri Paesi. Tutto ciò si può iniziare anche dal locale.

Qui accade il contrario, utilizziamo il cemento in modo sbagliato, chiudono gli ospedali, i ragazzi vanno via, le aziende che possono portano la sede all’estero, non portiamo a termine i progetti, le associazioni del paese che dovrebbero essere un punto di aggregazione vengono utilizzate come trampolini di lancio per farsi propaganda politica.

In tre righe, pensa ti sto dicendo i punti programmatici per uno sviluppo quindicennale.

Questo è quello che fa un imprenditore, sai cosa fa? – Sogna e prova a dare un progettoal suio sogno. Ti chiedo gli amministratori, i funzionari, sognano, si raffrontano mai con paesi più progrediti o si limitano a fermarsi a quello viene legiferato dai ministeri?

Passano i consigli avete il tempo di analisi per svolgere tutto il percorso del PEF ma fate sempre consigli alla camomilla, li consiglio prima di andare a dormire, poi siccome viene tenuto tutto per l’ultimo secondo si convocano nell’ultima giornata possibile per le scadenze consigli straordinari per deliberare cosa? Delle TARI senza nozione di causa, ecc ecc ecc

Un Comune virtuoso attraverso una visione lungimirante avrebbe tutte le carte in regola per produrre reddito semplicemente utilizzando le leggi esistenti, creando credito di imposta, non producendo reddito attraverso posteggi blu o tasse perché non sapete come sistemare il bilancio, la cosa assurda che poi si arrivano a costruire infrastrutture pensate trent’anni prima che allo stato attuale risultano anacronistiche, alimentando economicamente carrozzoni privati, statali e parastatali. Hai presente Elon Musk? ecco dovremmo avere il 3% della sua fantasia sarebbe sufficiente!

Sai che in Francia i piccoli Comuni emettono i minibond, rischiosi si (ah dimenticavo, cerca di informarti su la struttura finanziaria del minibond) per investire nel tessuto economico locale? Purtroppo, l’Italia ha 180 miliardi di debito rispetto alla Francia che ne ha 80 miliardi. Il debito come la cementificazione ha due facce c’è un debito e una cementificazione buona che è utile allo sviluppo, c’è un debito e una cementificazione cattiva che da solo risultati a breve termine senza andare oltre, un po’ come le privatizzazioni.

Ma non preoccuparti non do solo colpa alle amministrazioni comunali di come vengono spesi i soldi, siamo in un momento difficile e se fossimo un’Italia forte si avrebbero risorse sufficienti ad affrontare qualsiasi crisi, questo slancio dovrebbe arrivare e partire dai Comuni, non mi basterebbero due pagine di lettera per arguirti su molte altre cose.

La colpa è anche dei cittadini che dovrebbero capire che in stato composto da furbi dovresti studiare e fare opposizione molto più aggressiva che in altri Stati.

Si la colpa è anche del cittadino del commerciante che non si arrabbia perché gli costruisci cemento senza senso, perché ti vengono a dire ma io non posso inimicarmi ne uno né l’altro, che non vanno a leggere nulla su cosa si stia facendo in Comune, in sostanza dovremmo essere noi che facciamo politica a comportarci come buoni padri di famiglia.

Personalmente e mi farebbe piacere anche se copiassi tutte le idee che scrivo, anzi prenditi pure tutto il merito l’importante è il bene comune, ma fallo perché non c’è più tempo, tu problemi finanziari non ne hai, ma non possiamo togliere la terra sotto i piedi al cittadino, ai nostri ragazzi, la città deve essere una fucina imprenditoriale a lungo termine.

Cordialmente

Alessandro Perucca