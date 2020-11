Da Alberto Faggioni riceviamo e pubblichiamo

Leggo della nuova ordinanza che permette l’ ingresso delle biciclette (perché continuano a chiamarle velocipedi, termine obsoleto e inesatto?) a Portofino. Non si capisce perché un ciclista dovrebbe andarci se poi non può entrare in un negozio o in un bar perché sono vietati la sosta e “l’ancoraggio”. Basterebbe dedicare una zona allo scopo. O forse il senso è che non abbia comunque senso andarci? Se il Sindaco ci spiega…