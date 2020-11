Lettere/ “Io, pensionata irritata per le parole di Toti”

Da Rosalba Togninelli riceviamo e pubblichiamo

Vorrei ricordare al Presidente Toti che sono una pensionata (persona non indispensabile allo sforzo produttivo) che ha lavorato e versato contributi (cosa di non poco conto) per ben quarantadue anni facendo nella mia vita molti sacrifici fra cui rinunciare ad avere più di un figlio e dovendo accudire genitori anziani.

Ora che nella categoria degli anziani ci sono anch’io so bene cosa devo fare mascherina sempre e distanza sociale con allontanamento di parenti e anziani. Ma il governo sa quello che deve fare? Ho grandi dubbi!!! La prego non dica mai più quelle parole contro i pensionati è un’offesa molto forte se ne penta le auguro di diventarlo e capirà.