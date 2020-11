Lavagna: “Brutale distinzione tra giovani e anziani”

Da Guido Stefani e Aurora Pittau, consiglieri comunale di “Officina Lavagnese”, riceviamo e pubblichiamo

Di fronte alle gravissime parole di Giovanni Toti, Officina Lavagnese non può fare a meno di esprimere il proprio profondo rammarico per la brutale ed anche superficiale distinzione tra persone giovani, produttive e quindi utili alla società ed altre anziane, improduttive e quindi ormai inutili, anzi destinate ad essere piuttosto un peso per la società.

E ‘ una visione che suggerisce come sia possibile, anzi giustificato, nel caso di necessità, scegliere chi deve poter usufruire dell’assistenza medica e chi no.

E’ una visione che, oltre a non tener conto del valore di ogni persona umana in quanto tale, non considera il grande contributo di esperienza, di trasmissione di valori e delle tradizioni che l’anziano ha rappresentato e ancora rappresenta per la nostra società.

E’ una visione miope che nemmeno si accorge come, ai nostri giorni, ed in particolare in regioni come la nostra, l’anziano non può essere considerato un peso da sopportare con fastidio, ma rappresenta invece una valida realtà che molto spesso supporta, con la propria presenza ed anche con il proprio contributo economico, la vita dei figli e delle famiglie giovani.

Forse Il Governatore Toti farebbe meglio ad interrogarsi sui servizi e le forme di assistenza ed integrazione nella società civile che dovrebbe cercare di realizzare per le persone anziane che sono forse la maggioranza della popolazione ligure ed anche del suo elettorato, servizi a cui provvedono molte persone d’età attraverso un continuo lavoro di volontariato che arricchisce il Terzo Settore e che lui probabilmente non conosce!