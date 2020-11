Chiavari: morte di Ruocco, il cordoglio di Ernani Andreatta (2)

Da Ernani Andreatta, fondatore e direttore del Museo marinaro che porta il suo nome, riceviamo e pubblichiamo

Il Museo Marinaro Tommasino-Andreatta partecipa commosso al dolore di Maria Antonietta e Augusto Ruocco e parenti tutti per la scomparsa del fratello Stefano deceduto negli Stati Uniti d’America il 24 u.s. . Non è casuale il grande e simbolico gesto di voler spargere le sue ceneri nel Mare di Sardegna dove, il 9 Settembre 1943, alle ore 16.11 fu affondata la Regia Corazzata ROMA, colpita da bomba della Lutwaffe Tedesca radio guidata, dove vi periva il padre Emilio Ruocco, Tenente del CREM (Corpo Regio Equipaggi di Marina) che tornò al suo posto di manovra in macchina per un estremo tentativo di salvare la nave agendo sulle pompe di bilanciamento. Tutto fu inutile.

Lo bomba con la quale fu affondata la Regia Corazzata ROMA penetrò sino alla Santa Barbara facendola esplodere con immane deflagrazione spezzando la nave in due tronconi. La colonna di fumo denso e nero salì sino a 1500 metri e lo spaventoso calore che si sprigionò uccise sul colpo, ustionandoli orribilmente, 1393 uomini tra Marinai e Ufficiali della Regia Marina Italiana di quel tempo. Con loro perirono anche l’Ammiraglio di Squadra Carlo Bergamini, che comandava la formazione per portarla a Malta dopo l’armistizio del giorno prima, e il Comandante della ROMA C.V. Adone del Cima.

Come Museo Marinaro, negli anni passati, ho avuto l’onore di commemorare in varie conferenze, pubblicazioni e filmati video questa tragedia troppo spesso dimenticata. Oltre a Emilio Ruocco sulla ROMA vi perirono altri 2 Marinai di Chiavari, Andrea Descalzo Cannoniere e il Marinaio Sebastiano Custo. Il relitto delle Roma, spezzato in molti tronconi, giace a oltre 1200 metri di profondità nel Golfo dell’Asinara e soltanto pochi anni fa, il 17 Giugno 2012, è stato individuato e filmato in alcuni tronconi dall’Ingegnere Italo svizzero Guido Gay. Dopo l’affondamento della ROMA, senza attendere ordini, i Cacciatorpedinieri Mitragliere e Carabiniere

invertirono immediatamente la rotta per recuperare i superstiti della ROMA seguiti dagli incrociatori Attilio Regolo e Fuciliere; a queste unità si aggiunsero le torpediniere Pegaso, Orsa e Impetuoso. Molti dei 622 salvati tra cui molti feriti e ustionati gravemente morirono in terra neutrale spagnola alle isole Baleari dove erano stati portati.

Tutto lo staff del Museo Marinaro, ricordando quell’immane tragedia, è vicino all’Ing. Augusto Ruocco e sorella Maria Antonietta. Il fratello Stefano, simbolicamente e spiritualmente, raggiungerà il padre Emilio Ruocco Tenente del CREM nelle gelide acque di Sardegna per riposare per sempre in pace.