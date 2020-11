Chiavari: “L’emergenza covid e le frasi di Toti”

Da Luca Garibaldi consigliere regionale e capogruppo Pd riceviamo e pubblichiamo

Ciao,



questa settimana si è aperta con le vergognose dichiarazioni del Presidente della Regione Toti sui morti covid e gli anziani “non indispensabili ai processi produttivi”. Frasi indegne di un rappresentante delle istituzioni, che sanno di darwinismo sociale, se non peggio. E’ come se, per la destra, le persone fossero secondarie rispetto all’economia. Abbiamo bisogno di lavorare per tutelare e proteggere tutti, a partire i più anziani, e costruire solidarietà tra generazioni. Non di selezioni tra chi è produttivo e chi no. Come si può pensare che la salute dei liguri, tutti, possa essere gestita da chi fa affermazioni così pericolose. Qui come la penso sulla vicenda



Soprattutto perché stiamo entrando in una settimana complessa, in cui si misurerà fino in fondo l’efficacia delle prime misure di contenimento del contagio previste dagli ultimi provvedimenti del Governo, e si valuterà la necessità di ulteriori misure per abbassare la curva, che continua a crescere con ritmi esponenziali, in tutta Italia, con alcune regioni che sono più a rischio.



Caso Liguria

La Liguria è tra queste. I numeri in Liguria continuano a dirci che la pandemia sta crescendo e ci consegna una regione con un numero di contagiati preoccupante, considerato il numero della popolazione e specialmente la condizione della sanità pubblica.

In questo momento c’è bisogno di cooperazione, e di oggettività. La situazione dei pronto soccorso nell’area genovese è di grande criticità. Vengono messe in campo misure di aumento di posti letto, ma con la sensazione che si prosegua a rincorrere.



Il presidente Toti che durante l’estate sbeffeggiava le mascherine adesso spende soldi di comunicazione istituzionale per insegnare ai giovani a comportarsi correttamente in questa pandemia, per poi arrivare a correre ai ripari con il coprifuoco proprio nei giorni di Halloween, dove la possibilità di avere molte persone riversate nelle strade è effettivamente molto elevato. Decisione che io personalmente trovo giusta, visto il momento che stiamo vivendo, ma che sarebbe dovuta essere stata accompagnata da mesi di politiche concrete di contrasto e non si sbeffeggiamento di chi, al contrario, preoccupato chiedeva azioni mirate di contenimento.



Continuiamo a ribadirlo: serve un cambio di passo e una responsabilità nuova da parte di chi governa, a partire da rivedere alcune scelte di propria competenza. Qui vi lascio gli argomenti di competenza regionale su cui Toti e la sua Giunta dovrebbero iniziare a lavorare immediatamente, senza continuare a scaricare le responsabilità sul Governo centrale, tra assunzioni per gli ospedali, le RSA, la didattica a distanza, lo smartworking e il tracciamento dei contagi.



Il nuovo Consiglio regionale e i costi delle scelte di Toti

Uscire il prima possibile, con i mezzi migliori, dalla crisi sanitaria e da quella economico- sociale derivante del Covid 19. È il principale tema di cui si dovrà occupare il Consiglio Regionale.Martedì scorso si è svolta la prima seduta della XI Legislatura.

Una seduta che ha visto l’elezione di Gianmarco Medusei a Presidente del Consiglio Regionale e di Armando Sanna a Vice Presidente del Consiglio, a cui vanno i miei migliori auguri.



Questa settimana il Presidente Toti presenterà la nuova Giunta Regionale e saranno illustrate le linee politiche programmatiche del mandato.

Sulla Giunta dico questo: obbligando i consiglieri regionali appena nominati assessori a dimettersi dall’aula di via Fieschi, Toti e il centrodestra moltiplicano i costi della politica. Al posto dei neo assessori, infatti, entreranno in aula altri 5 consiglieri (i primi dei non eletti), facendo lievitare di oltre mezzo milione di euro l’anno i costi della macchina regionale. A pagare questa redistribuzione di poltrone tutta interna alla maggioranza sarà ancora la collettività.

Le risorse spese per coloro che non erano riusciti a entrare in Consiglio attraverso il voto dei cittadini si potrebbero essere impiegate diversamente. In questo momento la priorità è la lotta al Coronavirus e quindi, a nostro avviso, le risorse vanno spese sul fronte sanitario, vista anche la carenza di personale e l’impennata dei contagi. Formazione, DPI, contributi alle pubbliche assistenze. Si scelga come impiegarli.



A Toti però una domanda la farò in aula: per quale motivo un assessore non può svolgere contemporaneamente il ruolo di consigliere se lui, che ricopre una carica importante e gravosa come quella di presidente della Regione, ha tenuto per sé due deleghe pesanti e fondamentali come il Bilancio e la Sanità? È Toti il primo a sostenere che si possano svolgere, insieme, compiti diversi e difficili. Perché questo non vale per gli assessori della sua coalizione?



Ascolteremo le proposte del Presidente e della sua coalizione e – con un rito un po’ bizantino – nei giorni successivi si svolgerà il dibattito, di cui vi terrò aggiornati.



E noi?

Il dibattito in Consiglio sarà una delle prime occasioni per confrontarci su temi e proposte. Il ruolo di opposizione non significa dire solo no, ma costruire assieme alternative, credibili e coerenti con i propri valori, in grado di avere consenso. Un percorso lungo, che parte – a mio avviso – da una considerazione banale: molte delle soluzioni, delle proposte, delle visioni giuste, sono fuori da noi, dal sistema dei partiti; sta a noi incrociarle, confrontarci, scontrarsi, nel caso, per costruire percorsi comuni.



Martedì scorso ho partecipato con piacere ad un incontro organizzato sulla piattaforma zoom dalla associazione Le radici e le ali insieme ai miei colleghi consiglieri Enrico Ioculano e Pippo Rossetti. Sono state un paio di ore piacevoli in cui diverse associazioni ci hanno “interrogato” sul futuro della sinistra in Regione e nella nostra terra. Cosa è rimasto della sinistra? Quali sono i nostri obiettivi? Dove abbiamo sbagliato? E perché il centro destra – fintamente moderato – di Toti continua a vincere?



Tra tutte le tematiche che abbiamo affrontato quella che brevemente vorrei riportarvi è il tema della comunicazione, sempre più caro a tutti e per cui sempre più spesso ci viene rimproverato un ritardo e una scarsa capacità d’utilizzo, senza però contare il fatto che spesso “i problemi di comunicazione in realtà sono problemi politici”. Questa è una frase che ho voluto ribadire di quell’incontro, perché da troppi anni specialmente in Liguria scontiamo proprio una mancanza di linea politica da seguire, comunitaria e che non lasci indietro nessuno, che ascolti tutti specialmente quelli che ci rimproverano e che abbiamo fatto sentire abbandonati. E’ da quella mancanza, a cui dobbiamo immediatamente porre rimedio, nasce la grande difficoltà di comunicazione con elettori e cittadini della sinistra.



Venerdì invece ho partecipato ad un incontro molto interessante sul tema “Paura e rabbia. Come convivere con il COVID”, organizzato da Goodmorning Genova: come rispondere all’emergenza sociale, alla richiesta di reti di welfare universalistico, ed impedire che dopo l’emergenza la nostra società sia più diseguale di prima. Qui il link.



Sabato invece un confronto con ARCI, ACLI, LIBERA e UISP regionali, con al centro la riflessione sulla “socialità al tempo dell’isolamento” e la necessità di mettere in campo misure contro la solitudine, per far sì che questa nuova ondata dell’emergenza sanitaria non disgreghi il tessuto sociale e chi quotidianamente lavora per connettere, per attivare reti, per tenere unite le persone. Un tema poco valorizzato nella sua complessità e nella sua importanza, anche a sinistra, e su cui dobbiamo recuperare un grave ritardo.



Sono alcuni primi passaggi di un confronto – anche critico – con tante realtà, mondi competenze, esperienze di cittadinanza attiva che il PD, e non solo, deve riattivare in maniera costante.



In diretta…

La settimana scorsa ho ricominciato ad utilizzare lo strumento delle dirette facebook per tenerci aggiornati sulle ultime novità e per rispondere in maniera più veloce ai vostri dubbi e/o domande. Qui vi lascio il link per vedere la seconda diretta che ho fatto, sabato 31 ottobre.