Chiavari: in Consiglio piano del traffico e piazza Del Buono

Il Consiglio comunale di Chiavari è convocato per il 5 novembre alle ore 20.30 con il seguente ordine del giorno

Allegato “a” –pratiche

1 Comunicazione prelievi fondi riserva ((delibera g.c. n. 146 dell’08/10/2020, delibera g.c. n. 150dell’08/10/2020, delibera g.c. n. 162del 22/10/2020, delibere g.c. n. 164e 167del 29/10/2020)

2 Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 163del 29/10/2020, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

3 Riconoscimento debito fuori bilancio per intervento urgente per la messa in sicurezza della strada di via per Maxena interessata da un evento franoso;

4 Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di sentenza del tribunale di Genova n. 1156/2020 depositata in data 20.07.2020 -r.g. n. 14506/2018;

5 Concessione contributo comunale alle scuole dell’infanzia paritarie private di Chiavari -atto di indirizzo.

Allegato “b” -mozioni, interpellanze e o.d.g.

1 Mozione presentata in data 12/06/2020 dai consiglieri comunali Levaggi, Colombo e Silvia Garibaldi avente ad oggetto: ”nuovo piano del traffico e della mobilita’ sostenibile”;

2 Mozione presentata in data 12/06/2020 dal consigliere comunale Giardini avente ad oggetto: ”stato dell’arte lavori di sistemazione piazza Del Bono”.