Camogli: sostegno agli affitti, pubblicato il bando

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

La Giunta Regionale, nel riparto tra i Comuni liguri per il Sostegno alle abitazioni in locazione o Fondo Sociale Affitti per l’annualità 2020, ha destinato al Comune di Camogli complessivamente la cifra di euro 8.637,26.

La Giunta Comunale ha deliberato l’emanazione di apposito bando per la corresponsione dei contributi per il Sostegno alle locazioni, di cui al dgr 830/2020, a partire da lunedì 9 novembre fino a lunedì 30 novembre 2020.

Per la documentazione necessaria alla presentazione della domanda e per le informazioni accessorie, si può consultare il sito istituzionale del Comune di Camogli.