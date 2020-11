Camogli: chiusura esercizi a marzo, agevolazioni Tari

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

La settimana scorsa la Giunta Comunale ha deliberatola riduzione, pari a 3 mensilità, della parte variabile della TARI per tutti gli esercizi commerciali che siano stati obbligati alla chiusura dai decreti governativi nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 18 maggio 2020.

Ha inoltre stabilito la riduzione di una mensilità, sempre della parte variabile TARI, per le attività stagionali che hanno subito lo slittamento dell’inizio della loro attività. I contributi saranno concessi alle attività che rientrano in queste categorie, a seguito di presentazione dell’autocertificazione tramite compilazione dell’apposito modulo che sarà disponibile sul sito del Comune.

Il modulo potrà anche essere richiesto inviando una mail atari@comune.camogli.ge.it. Una volta compilato, potrà essere inviato allo stesso indirizzo di posta elettronica. Se il pagamento fosse già stato effettuato per intero, si procederà al rimborso. Per chi invece non avesse ancora provveduto per intero, verrà ricalcolata la rata TARI ed inviato apposito modulo per il pagamento da effettuare a scadenza.I contributi non verranno erogati in caso di situazioni debitorie verso l’Ente.