Coi primi freddi inizia la stagione degli incendi delle canne fumarie. Non esistono più gli spazzacamino e spesso ci si dimentica di verificarne l’efficienza. Ieri sera principio di incendio proprio ad una canna fumaria a Sestri Levante in via Aurelia. L’intervento dei vigili del fuoco di Chiavari ha bloccato il rogo evitando si estendesse al tetto. I danni sono limitati.