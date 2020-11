Sesta Godano: entro novembre 5 frazioni saranno allacciate al gas metano

di Guido Ghersi

Il gas metano giunge in questo periodo anche in Val di Vara. Infatti a metà mese le principali frazioni del comune di Sesta Godano, guidato dal sindaco Marco Traversone, saranno collegate alla rete del gas metano. I lavori iniziati in estate dalla società Italgas, ora vengono convertiti dal gpl, che fino ad oggi aveva contrassegnato l’autosufficienza energetica delle piccole frazioni, al più economico e sicuro gas metano.

Cornice è stato il primo borgo ad essere convertito seguito da Mangia e in questi primi giorni del mese toccherà alle frazioni di Pignona ed Antessio e a metà mese, per ultimo, il borgo di Groppo. Verranno allacciate ben 72 famiglie, così divise: a Cornice 36 e a Mangia 16. Pensate che tra Cornice e Mangia ci sono voluti ben 7 chilometri di tubi.

Il sindaco ha così commentato:”Lavori che l’amministrazione comunale ha accolto con piena soddisfazione. Un servizio più sicuro ed efficiente, in uno storico periodo dove le frazioni montane subiscono il calo demografico. Pertanto garantire i servizi essenziali è una delle vie per evitare lo spopolamento. Poi non è da dimenticare che la conversione dal gpl al gas metano porterà ad un abbattimento dei costi a carico delle famiglie”.