‘Santa’: dal Comitato Primavera, 1.800 euro alla parrocchia

Dal Comitato Festa della Primavera riceviamo e pubblichiamo

Ogni promessa è debito. Oggi con un po’ di ritardo, il Comitato Festa Della Primavera ha consegnato un assegno di € 1.800, al Parroco della Parrocchia di San Siro Don Valerio.

La raccolta era stata fatta con una cena proprio in piazza San Siro nel mese di Settembre, pur in un periodo di pandemia siamo riusciti nel nostro intento nel reperire una discreta somma che Don Valerio saprà come usarli nell’ aiutare il prossimo.

Si ringrazia il Comune di Santa Margherita Ligure e i tre ristoratori ( “La Madia” , “San Siro” e “L’ insolita Zuppa”) che hanno partecipato e permesso questo evento , quando si collabora positivamente i risultati arrivano sempre.