Riviera/Val di Vara: fondi statali per riqualificare gli impianti sportivi

di Guido Ghersi

Il Governo mette a disposizione fondi per riqualificare gli impianti sportivi.

Due le amministrazioni comunali, quella di Deiva Marina sulla Riviera Spezzina guidata dal sindaco Alessandra Avegno e quella di Brugnato, guidata dal sindaco Colrrado Fabiani, che nello scorso mese di ottobre hanno approvato ed inviato al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri i progetti, con l’obiettivo di centrare i finanziamenti del bando governativo “Sport e Periferie”.

A Deiva Marina l’obiettivo è quello di riqualificare il centro sportivo intitolato ai “F.lli Cevenini”. Il progetto, licenziato dalla Giunta comunale, ha stimato i lavori per 700 mila euro e prevede una riqualificazione anche del Palazzetto dello sport, la messa a norma del campo di calcio, nonché

interventi su impianti per la pratica del tennis e calcio a 5.

A Brugnato, la Giunta comunale con i finanziamenti che riceverà interverrà sul centro sportivo intitolato ai “Campioni d’Italia”; il progetto licenziato stima interventi per 422 mila euro per i due campi da calcio a 5 e a 7 e per quello da tennis oltre ad altre opere quali una nuova caldaia, spogliatoio, percorsi pedonali e asfaltatura della via di accesso all’impianto nonché tre

pensiline nella zona destinata al pubblico. Ad usufruirne maggiormente sarà la società sportiva Asd Brugnato.