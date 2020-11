Riviera senza Luna Park: è la prima volta che accade

Sarà un autunno-inverno senza Luna Park in Riviera. Lavagna ha già deliberato in proposito; Recco esclude la loro presenza. Soprattutto è l’ultimo decreto Conte a vietare, almeno per il momento, di allestire i Luna Park. Dice il sindaco di Chiavari Marco Di Capua: “Il comando della polizia urbana ha approfondito il contenuto del decreto; l’allestimento delle attrazioni non è consentito. A meno che alla scadenza non vengano apportati dei cambiamenti. Per il momento non possiamo prevedere il loro arrivo”.

Sulla stessa linea il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco: “Al momento il Decreto non ci consente di autorizzare l’arrivo. Un vero peccato perché il Luna Park costituisce un’attrattiva. La famiglia che lo gestisce viene a Rapallo da moltissimo tempo ed io ogni anno vado a salutali. Quest’inverno la città sarà un po’ meno colorata”.