REgone: Toti ritiri le dichirazioni sugli anziani”

Nel considerare aberranti e preoccupanti le parole del presidente Toti condividiamo il comunicato stampa Anpi Genova nella speranza che le varie forze politiche e istituzioni nazionali regionali e comunali prendano le distanze

“Presidente Toti, ritiri in modo netto le sue dichiarazioni sugli anziani improduttivi e non si nasconda dietro il suo staff. Non è così che si tutelano le persone anziane, dalla cui saggezza tutti ( e lei, visto ciò che dice, per primo!) dovrebbero imparare. Una frase infelice, offensiva , pessima: lei che ha dipinto la Liguria, in campagna elettorale, come la regione ideale per gli over 70, adesso, con l’acqua alla gola per l’evidente inadeguatezza del sistema sanitario ligure, pensa di correre ai ripari chiudendo in casa gli anziani, i più a rischio: in pratica facendo intendere che, se si ammalano, è colpa loro.

Non prova un minimo di vergogna?

Agli anziani e a tutti i liguri forse sarebbe meglio dare risposte di sicurezza e di un sistema sanitario adeguato e, men che meno, privatizzato. Ritiri le sue parole , chieda scusa e si metta a lavorare, sul serio. Rifletta meglio al valore degli anziani, tra cui gli ultimi partigiani: è anche grazie a loro se lei oggi può ricoprire quella carica.

Anpi Genova