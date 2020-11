Regione: “Toti chieda scusa agli anziani e alle loro famiglie”

Dal MoVimento 5 Stelle riceviamo e pubblichiamo

Genova, 1 novembre 2020 – “Il presidente Toti chiarisca esattamente cosa intende, nel suo post odierno, con: “persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese”. Gravissime poi le sue parole in merito al peso minore alle vittime di ieri: “per quanto (!) ci addolori ogni singola vittima di Covid-19, dobbiamo tenere conto di questo dato (..): 22 erano pazienti molto anziani”. Toti chieda umilmente perdono: ha offeso il concetto stesso della nostra società e noi tutti che facciamo tesoro dei nostri anziani: la saggezza, l’esperienza, l’amore che hanno per le giovani generazioni sono inestimabili. Rifiutiamo l’immagine di un Governatore che dovrebbe avere a cuore tutti i cittadini e invece, evidentemente vittima dei deliri di onnipotenza, ha dato voce a un concetto così deplorevole”, dichiara il capogruppo regionale Fabio Tosi commentando il post di Toti.

“Ad ogni buon conto, rammentiamo al presidente di Regione il peso sempre più crescente della silver economy: i nostri nonni non solo sono i cardini affettivi della nostra società, ma lo sono anche per il nostro benessere economico”, continua Tosi.

Che poi conclude: “Comunque, al netto di considerazioni meramente pratiche, lascia interdetti che chi dovrebbe guidare la Regione sia stato capace di parole così prive di sensibilità e solidarietà. Parole ciniche che condanniamo e dalle quali prendiamo le distanze! I nostri anziani mancati per Covid e tutti i loro famigliari meritano rispetto”.