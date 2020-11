Regione: “Papa Francesco, Toti e la cultura dello scarto”

Da Gian Luca Buccilli, Capogruppo di Civica Recco, riceviamo e pubblichiamo

Sono tante le reazioni al tweet del Presidente Giovanni Toti, il quale è poi intervenuto sul suo profilo Facebook per modificarne il contenuto.

Vorrei tanto che il Presidente Toti trovasse il tempo per leggere l’intervento pronunciato alla Camera dal ministro Tina Anselmi, prima firmataria della legge di riforma del sistema sanitario (la n. 833 del 23 dicembre 1978) che porta il suo nome.

Nel delinearne i tratti descrittivi e gli obiettivi da perseguire, Tina Anselmi parlò di “globalità delle prestazioni, universalità dei destinatari, eguaglianza nei trattamenti, rispetto della dignità della persona e delle libertà individuali”

E vorrei tanto che per il Presidente Toti il carattere solidaristico e universale di quella riforma sanitaria abbia conservato per intero la sua importanza e non sia invece un un’elemento marginale, reso tale in nome di non meglio precisati parametri di efficienza e criteri di economicità nella gestione.

È del tutto evidente come oggi rischi di essere prevalente una corrente di pensiero che sta progressivamente

erodendo la consapevolezza riguardo a ciò che rende preziosa la vita umana.

Sempre più spesso essa viene valutata in ragione della sua efficienza e utilità, al punto da considerare “da scartare” quelle vite che non rispondono a tale criterio.

A tutti, non soltanto al Presidente Toti, credo possa far bene rileggere le parole di monito del Santo Padre Francesco: “Una società merita la qualifica di civile se sviluppa gli anticorpi contro la cultura dello scarto; se riconosce il valore tangibile della vita umana, se la solidarietà è fattivamente praticata e salvaguardata come fondamento della convivenza “.