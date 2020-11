Regione: “Il covid e il volto mostruoso del sistema”

Dalla Federazione della Liguria del Partito Comunista Italiano riceviamo e pubblichiamo

Produci, consuma, crepa!

Il tweet spregevole del Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, rende chiara e inequivocabile la natura cinica e disumana del capitalismo, l’idea che la dignità degli esseri umani sia subordinata alla produttività, che i più deboli siano sacrificabili sull’altare di un’economia basata sul profitto e lo sfruttamento.

Nei terribili mesi che stiamo attraversando, spesso, si sono sentiti e si sentono i media e certi politici sostenere che di fronte a questa pandemia saremmo tutti uguali, saremmo “tutti sulla stessa barca”.

Cosa assolutamente non vera perché in questo frangente non siamo tutti uguali!

Perché gli ultimi ce li stiamo perdendo per strada: anziani, disabili, disoccupati, detenuti, migranti, poveri, etc. Numeri senza volti.

La crisi scatenata dal Covid-19 sta mostrando chiaramente il volto mostruoso di questo sistema; la condanna morale e l’indignazione non bastano, è indispensabile la lotta, è necessario il protagonismo dei Comunisti.

È sempre più evidente che non esistono alternative: Socialismo o barbarie!

Toti si prenda la responsabilità di quello che ha scritto mancando di rispetto a tutti gli anziani e a tutti i Liguri e dia le dimissioni da un ruolo di cui, ogni giorno di più, risulta non essere degno.