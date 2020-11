Regione: “Anziani, parole abominevoli”. Port scrive a Mattarella

da Luciano Port riceviamo e pubblichiamo

Quanto scritto da Toti è abominevole. È uno scandalo che un essere così possa fare il presidente di regione e che le persone lo abbiano anche rivotato. Vergogna!

*****

Illustrissimo Presidente,

Sono un pensionato di 70 anni e mi rivolgo alla sua cortese attenzione per richiamarla su una comunicazione apparsa quest’oggi sul profilo fb del Presidente della mia regione, Giovanni Toti che così recita “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate”

Signor Presidente mentre Papa Francesco invita a non praticare la politica dello scarto, le dichiarazioni di Toti ci riportano alla logica dei campi di sterminio dove chi non era più utile ai progetti del nazismo, doveva essere eliminato.

Preoccupa altresì che, alla scadenza dell’organismo, il suddetto Presidente della Liguria ambisca alla Presidenza della Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

Confidando in una Sua autorevole “moral suasion” la ringrazio per l’attenzione e le invio i più deferenti saluti.