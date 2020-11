Regione: anziani, l’altra faccia del pensiero di Toti

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Oggi un tweet mal scritto e male interpretato ha suscitato una polemica, quando diceva una cosa abbastanza banale: visto che il 95% dei decessi e degli ospedalizzati con sintomi gravi per Covid è nella fascia di età sopra i 75 anni perché non proteggere questi cittadini più fragili e permettere al resto del mondo di continuare con le loro attività? E’ questo che ho suggerito oggi al governo nel corso della video conferenza tra le regioni e l’esecutivo in vista del nuovo dpcm che deciderà ulteriori misure di contenimento del virus”.

Lo ha detto questa sera nel corso del punto stampa sul Covid il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, specificando ulteriormente i contenuti di quanto riferito.

“Prima di assumere iniziative molto dolorose che andranno a intaccare interi settori dell’economia e i lavoratori, per ridurre la diffusione del virus – ha continuato Toti – Mi sono permesso di dire che ritengo opportuno di proteggere le persone più fragili, cioè gli anziani e fare in modo che le attività possano andare avanti e vivere. Credo che questo sia l’approccio più giusto, tanto più quando si discute di chiudere le scuole, le attività produttive, lo sport, luoghi dove normalmente vanno le persone più refrattarie al Covid”.



“Non mi pare che tutto questo ragionamento più ampio possa essere archiviato con una frase estrapolata e mal scritta. Sbagliata – ha concluso il presidente di Regione Liguria – Credo che la politica debba interrogarsi, soprattutto alla vigilia di altre scelte dolorose. Perché il tema è anche che tante persone dovranno chiudere la loro attività e qualche ragazzo non andrà più a scuola e molti che hanno perso il lavoro avranno ulteriori danni; mentre non ci si concentra sulla protezione verso coloro che affollano i nostri ospedali. Questo si chiama attenzione verso le categorie più fragili, i malati, gli anziani pluri-patologici. Se qualcuno sceglierà di chiudere i negozi, le aule o le attività imprenditoriali dove si produce benessere per tanti lavoratori e non considerare la vera emergenza dei nostri ospedali si dovrà assumere la responsabilità. Proprio perché nessuno sottovaluta i nonni che suppliscono al welfare mancante in questo paese, sarebbe giusto proteggerli invece di pasticciare con soluzioni che riguardano tutti indistintamente”.

Il presidente Toti si è augurato che nelle prossime ore il confronto con il governo possa entrare nel vivo per poter condividere a fondo i principi delle scelte da assumere.