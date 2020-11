Regione: “Anziani, io sto con Giovanni Toti”

Da Angelo Vaccarezza, Coordinatore e Capogruppo Regionale di “Cambiamo!”, riceviamo e pubblichiamo

Io sto con Giovanni Toti

Proverò a spiegare, sperando di non essere frainteso, la macroscopica incomprensione generata dal Tweet pubblicato poche ore fa dallo staff che gestisce la comunicazione del Governatore della Liguria.

Una piccola parentesi alla quale tengo particolarmente: conosco personalmente Giovanni Toti, e in quasi 7 anni di frequentazione, non ha mai avuto una parola fuori posto per nessuno.

Si arrabbia, certo, come tutti, ma MAI è accaduto che abbia insultato e/o denigrato qualcuno.

Detto questo: l’ errore, è innegabile, c’è stato.

Ed è stato quello di condensare un articolo editato stamani, dove l’argomento incriminato era spiegato puntualmente e con significato assolutamente contrario a quello recepito, in poche righe di Tweet.

Il senso generato da queste sei righe, ovviamente, è stato completamente ribaltato ed è anche umanamente comprensibile che alla lettura, possa venire interpretato nella maniera più sbagliata e davvero anni luce lontana dalle intenzioni originarie.

Proteggere le fasce di età più avanzata limitandone gli orari di uscita fino a che la situazione tornerà alla normalità.

Mantenere la normalità per chi lavora e deve necessariamente spostarsi sui territori.

Questo il senso.

Un articolo che si, è stato pubblicato in maniera sbagliata e di questo il Presidente si è già ampiamente scusato, più di una volta.

Ho letto con attenzione e compreso quasi ogni critica.

Accetto tutto, ma il PD, che dovrebbe avere il buon gusto di tacere.

È come se un piromane, dopo aver appiccato un incendio, se la prendesse con i Vigili del Fuoco arrivati dopo, mentre si stanno applicando per spegnerlo.

Compagni, si può sbagliare un post, ma non la gestione di un sistema sanitario.

Quello che n dieci anni avete rivoltato, distrutto, cancellato.

Oggi non potete permettervi di fare i paladini di qualcosa che non avete saputo gestire quando avete avuto la possibilità di farlo.

Forse noi oggi, e domani, e dopodomani, continueremo a raccogliere critiche, insulti, processi sommari di chi non crederà a quanto adesso scriviamo

Ma quello che noi continueremo a fare, per tutti, sarà lavorare, senza sosta, per ricostruire dalle ceneri lasciate da voialtri una Liguria diversa.

La Liguria di tutti, la Liguria di Toti.