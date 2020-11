Regione: “Anziani, il pilastro della nostra società”

Dal Movimento 5 Stelle Senato riceviamo e pubblichiamo

“Siamo esterrefatti dalle parole ciniche del Governatore di Regione Liguria: vogliamo rammentargli che quelle “persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese” sono i nostri nonni e genitori. Sono i pilastri della nostra società. Le sue sono parole indegne di chiunque abbia un minimo di sale in zucca, figuriamoci di un presidente di Regione”, dichiara la senatrice M5S Elena Botto.

“Ancora più grave il suo pensiero in merito al peso minore alle vittime di ieri: sostanzialmente, Toti dice che è dispiaciuto per i morti anziani ma d’altro canto… erano anziani. Toti chieda subito scusa ai cittadini. E consideri la gravità delle sue affermazioni. Davvero costui crede di avere lo spessore necessario per guidare la regione più anziana d’Italia? Davvero costui si ritiene all’altezza dell’assessorato alla Sanità?”, continua Botto.

Che poi conclude: “Confortano quantomeno i commenti di ferma condanna al post: i cittadini sono giustamente indignati. Ci permettiamo di ricordare al presidente che le persone, e non solo quelle nella terza età, non sono prodotti o oggetti destinati a uso e consumo. Sono esseri umani!”.