Recco: Natale sotto l’albero di Ponte di Legno

Una certezza nel rispetto della tradizione nel Natale di Recco: il gigantesco abete inviato da Ponte di Legno, Comune gemellato che verrà issato nella piazza del Comune. Tutto il resto è legato ai decreti che da qui a Natale regoleranno la nostra vita.

Durante la settimana santa Recco invia nel Comune montano una delegazione; la visita viene ricambiata nella settimana che precede il Natale. Quest’anno tutto è in forse.

Il sindaco Carlo Gandolfo spiega: “L’assessore alle tradizioni Francesca Aprile e Pia Razeto sono in costante contatto con Ponte di Legno. Di sicuro c’è l’invio dell’abete che arricchirà la piazza e gli altri più piccoli che saranno sistemati nelle scuole, alla Pro Loco e in altre sedi. Al momento è previsto l’arrivo di una delegazione ridotta. Ma tutto è legato all’andamento dei contagi e dei decreti che emanerà Conte”.

Ci saranno altre iniziative? “Oltre alle luminarie e all’albero al momento non abbiamo previsto nessun altro evento. Avevamo un programma che rinvieremo al Natale 2021. Ad esempio era prevista la creazione del Villaggio degli Elfi sul lungomare, ma non lo faremo. E’ veramente difficile in tempo di covid programmare il futuro, anche a breve termine”.