Rapallo: sfollati del lockdown in arrivo in Riviera

In Lombardia temono il contagio e il lockdown, Molti tra coloro che dispongono di una seconda casa al mare e non hanno impegni di lavoro, o sono stati costretti a sospendere l’attività, hanno la valigia pronta per trasferirsi in Liguria; ambiente che offre notevoli vantaggi rispetto alla città.

A differenza di quanto avvenuto in primavera, gli ospiti saranno i benvenuti come lo sono stati la scorsa estate, quando hanno permesso ai commercianti e imprenditori turistici di incrementare gli incassi.

Rapallo, per l’alto numero di seconde case, sarà una delle cittadine che, se le previsioni verranno rispettate, beneficerà degli “sfollati”.