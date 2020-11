Portofino: Ztl, accesso bici dalle 10 alle 7.30 fino al 1° marzo

Dall’Albo pretorio on line del Comune di Portofino

Oggetto: ordinanza per la circolazione – Modifica temporanea accesso velocipedi Ztl

Preso atto delle Ord. Sind. n° 12 del 27.05.1995 e n° 16 del 31.07.1995 e s. m. con le quali venivano disciplinati l’accesso, la circolazione e la sosta in Via Roma e Piazza Martiri Olivetta, includendo altresì il divieto di transito dalle ore 10.00 alle ore 07.30 a tutti i velocipedi, anche condotti a mano;

Preso atto delle numerose segnalazioni delle Associazioni Cicloamatoriali e Professionistiche di Categoria che lamentano l’impossibilità di accedere alla ZTL dopo le ore 10.00 con velocipedi anche condotti a mano;

Considerato che nel periodo invernale vi è un calo di afflusso turistico che comporta una significativa diminuzione di pedoni nella ZTL;

Preso atto che con Ordinanza n. 26 del 08.11.2019 a titolo sperimentale e provvisorio è stata emanata Ordinanza in deroga alle limitazioni di accesso di cui sopra, consentendo l’accesso ai velocipedi condotti esclusivamente a mano;

Considerato che l’Amministrazione Comunale, intende rinnovare la suddetta sperimentazione anche per la stagione invernale 2020-2021, nell’ambito di uno sviluppo connesso alla mobilità alternativa e di incidenza a livello di impatto ambientale;

Valutato, per le motivazioni sopra espresse, permettere l’accesso di velocipedi a due ruote dalle ore 10.00 alle ore 07.30, in deroga alle limitazioni di accesso nella ZTL esistenti a far data dalla data odierna e fino al 01 marzo 2021 secondo le seguenti modalità:

– I velocipedi dovranno essere condotti esclusivamente a mano

– I velocipedi nella ZTL non potranno sostare né essere ancorati a panchine, pali, muretti né davanti ad esercizi pubblici e commerciali, porte, portoni o accessi;

– I velocipedi non dovranno essere di intralcio al transito di pedoni e di veicoli autorizzati;

Sentito il Responsabile del Responsabile del Settore Polizia Locale che ha espresso parere favorevole, per la stagione invernale 2020 – 2021, alla modifica dell’Ordinanza permettendo l’accesso ai velocipedi nella ZTL oltre gli orari consentiti, secondo le modalità sopra citate, demandando a successiva relazione eventuali valutazioni e/o problematiche riscontrate;

Visti gli artt. 7, 141,142 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, come da ultimo modificato della Legge 29 luglio 2010 n, 120, nonché il relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs.18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, emessi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Ritenuto di adottare il presente provvedimento a titolo sperimentale e provvisorio;

Ordina

In deroga alle limitazioni di accesso della ZTL, sono esclusi dal divieto di transito, dalle ore 10.00 alle ore 07.30 i velocipedi a due ruote dalla data odierna al 01 marzo 2021 secondo le seguenti modalità:

– I velocipedi dovranno essere condotti esclusivamente a mano;

– I velocipedi nella ZTL non potranno sostare né essere ancorati a panchine, pali, muretti né davanti ad esercizi pubblici e commerciali, porte, portoni o accessi;

– I velocipedi non dovranno essere di intralcio al transito di pedoni e di veicoli autorizzati;

Di dare atto che il presente provvedimento sarà istituito in via provvisoria e sperimentale.

Di dare atto che al termine del periodo di sperimentazione saranno effettuate le opportune valutazioni dell’efficacia e funzionalità del presente provvedimento;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, salvo che il fatto non costituisca reato.

A norma dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e ss.mm.ii si rende noto che il responsabile del presente procedimento è il Comandante della Polizia Locale I° Comm.rio Cesare Vesentini.

Avverso la presente ordinanza:

– è ammesso, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, a chiunque vi abbia interesse proporre ricorso per incompetenza, eccesso di potere o per violazioni di legge, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria;

– in relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D.Lvo n. 285/1992, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, potrà essere proposto ricorso da chi vi abbia interesse, in relazione all’apposizione e alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

La presente sostituisce le precedenti Ordinanze unicamente per le parti riguardanti e sarà esecutiva dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Demanda

– l’Ufficio Polizia Locale per l’apposizione/modifica della relativa segnaletica verticale e per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;

Il Sindaco Matteo Viacava