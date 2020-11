Natale con i tuoi? Sì, tappati in casa e nel presepe pastori distanziati

E’ probabile che in tante famiglie papà e mamma spieghino ai bambini che quest’anno, il 25 dicembre, non ci saranno regali perché Babbo Natale è bloccato alla frontiera dalla pandemia. Sono tante e crescono le famiglie gravemente colpite dalla disoccupazione; la piccola e fortunata ripresa estiva che ha investito solo alcuni settori, si è mostrata un fuoco di paglia.

Il premier Conte giorni fa parlava delle imminenti chiusure auspicando in tal modo un Natale vissuto in serenità. Ora c’è chi prevede che la seconda ondata duri fino a giugno.

Tanto vale abituarci all’idea di un Natale dove chi allestirà il presepe in casa, per creare un po’ di atmosfera, metterà la mascherina anche alla Madonna e a San Giuseppe e manterrà il giusto distanziamento tra i pastori. Un Natale chiusi in casa davanti alla tv per chi potrebbe permettersi una vacanza; un Natale di difficoltà e pessimismo per chi è senza lavoro e prospettive.

Sarà probabilmente un Natale che indurrà a pensare di più agli altri e che spoglierà la festività da ogni manifestazione e riporterà la festa a livelli meno consumicistici.