Lettere/ “Io 80enne improduttivo e acciaccato”

Da Lodovico Arengo riceviamo e pubblichiamo

Premetto d’essere un 82enne vedovo e improduttivo con diversi acciacchi peggiorati a causa della mancata deambulazione durante il primo lockdown. E taccio sul fatto che nello stesso periodo ad amici sono state annullate visite ed esami importanti durante lo stesso periodo. Vorrei però chiedere circa l’elevato numero di decessi di persone anziane, quante di queste hanno contratto il covid in case di riposo e quante perchè entrate per altre patologie in ospedale si sono infettate? Quanto a me, quando esco osservo tutte le norme; l’unico rischio, io 82enne improduttivo, credo di correrlo non quando vado a fare la spesa, ma ogni volta che mia figlia per il suo lavoro è costretta a lasciarmi il bambino in consegna per allerta meteo o quarantena della classe.