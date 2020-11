Golfo Paradiso: come fronteggiare il covid, lettera a Toti

Dai firmatari, indicati a piè di pagina, riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta inviata a:

Presidente della Regione Liguria

Sindaco della Città Metropolitana di Genova

per conoscenza ai Gruppi Consiliari PD, Movimento 5 Stelle, Lista Sansa, Linea Condivisa della Regione Liguria

Per conoscenza ai gruppi consiliari PD, Coalizione Civica della Città Metropolitana

per conoscenza ai Sindaci dei Comuni di Avegno, Bogliasco, Camogli, Pieve Ligure, Recco, Sori, Uscio

Facendoci interpreti della forte preoccupazione presente tra la popolazione a causa dell’emergenza della pandemia estesa a livello europeo e mondiale e che richiede il massimo impegno delle istituzioni anche a livello locale, riteniamo che, nel rispetto delle regole sulla sicurezza, si debba facilitare la vita e le attività dei cittadini operando scelte chiare e condivise senza alimentare paure, ma neppure banalizzando l’emergenza in cui ci troviamo.

I problemi di una comunità medio piccola come la nostra del Golfo Paradiso presentano peculiarità che a livello regionale potrebbero essere sottovalutate, a tal fine sottoponiamo già ora alla Vostra attenzione due richieste:

– chiediamo di utilizzare per il trasporto pubblico anche i pullman commerciali o di proprietà pubblica così da evitare l’affollamento sui mezzi pubblici che rappresenta un grave ostacolo al trasporto degli studenti; al riguardo riteniamo prioritaria la scelta di mantenere l’attività scolastica in presenza che dovrà essere ripristinata al più presto per tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

– per non lasciare a se stessi i contagiati dal covid e le persone che necessitano di cure chiediamo un rafforzamento dell’assistenza domiciliare integrata, incrementando il numero degli infermieri e degli operatori sanitari sul territorio, l’attuale carenza di operatori specializzati purtroppo è imputabile alla Regione Liguria che nei mesi passati non ha provveduto ad assumerli e a formarli; chiediamo inoltre la realizzazione, senza ulteriori perdite di tempo, della residenza sanitaria assistenziale pubblica (RSA) presso l’ex ospedale S. Antonio di Recco per la fase di riabilitazione e per dare sollievo alle famiglie nell’assistenza ai pazienti.

Per le Vostre competenze Vi invitiamo ad assumere rapidamente decisioni in proposito.

I Circoli PD di Camogli e di Recco, Avegno, Uscio Lista Sansa del Golfo Paradiso – Linea Condivisa del Golfo Paradiso, Movimento 5 Stelle del Golfo Paradiso, Attiva Avegno, Vivo Pieve, Civica Recco, Immagina Recco