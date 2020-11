Golfi Paradiso e Tigullio, Valli Aveto e Fontanabuona: incontro online delle Bande

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa unitario delle Bande dei Golfi Paradiso, Tigullio e delle Valli Aveto e Fontanabuona



Data storica quella del 30 ottobre. Per la prima volta dopo anni Presidenti, Maestri e vari responsabili delle Bande dei Golfi Paradiso e Tigullio e dell’entroterra si sono riuniti on-line per discutere della situazione all’interno delle proprie associazioni in questo momento delicato.

La sicurezza e la salute dei musicisti e dei soci sono stati i temi principali della serata, pur avendo un occhio di riguardo al necessario proseguimento delle attività al fine di non perdere l’immensa mole di lavoro fatta fino ad oggi delle scuole di musica e dai Maestri.

Le Bande si sono scambiate informazioni utili sui dispositivi da utilizzare da insegnanti e allievi per proseguire la scuola di musica e le eventuali prove, dal momento che né i decreti governativi, né le ordinanze locali hanno previsto un protocollo univoco per questo tipo di associazioni.

Il vero spirito propositivo delle Bande è venuto fuori quando è stato proposto di dare un segnale a tutti nell’unico modo in cui siamo capaci, suonare, e farlo, nonostante quello che succederà, tutti insieme per il prossimo Natale. L’idea e le intenzioni ci sono e i mesi di lockdown ci hanno resi tutti più tecnologici e capaci di poter restituire al pubblico le nostre esibizioni. Certi, comunque, che le emozioni trasmesse “live” hanno sicuramente un altro sapore cercheremo di farci sentire anche a distanza nell’attesa di poter tornare dal vivo.

Ci siamo salutati con la promessa di rivederci presto per aggiornarci e approfondire i temi sviluppati e, guardando il lato positivo di questa situazione, con la speranza che la serata di ieri sia stata la base sulla quale costruire un futuro di collaborazione tra queste associazioni che rappresentano la storia e la cultura del nostro territorio.

Corpo Bandistico “Città di Rapallo”

Corpo Bandistico “Città di Lavagna”

Filarmonica C. Colombo Santa Margherita Ligure

Soc. Filarmonica G.Rossini Recco

Banda Giuseppe Verdi Cicagna

Complesso Musicale di S. Stefano d’Aveto APS

Corpo Bandistico di Casarza Ligure e della Val Petronio

Scuola Musicale – Banda “Città di Camogli” G. Puccini

Filarmonica Città di Chiavari

Società Filarmonica di Sestri Levante