“Deiva Sviluppo”: la Corte dei Conti e la nuova Giunta

Dal Comune di Deiva Marina, riceviamo e pubblichiamo

Assunzioni di personale, incarichi e consulenze affidate in modo irregolare, fatture per prestazioni di servizi da parte di società esterne non pagate, un prestito ottenuto dalla Regione Liguria non utilizzato in maniera idonea, il bilancio del 2018 non approvato nei giusti termini temporali e totale mancanza di controllo interno da parte della precedente Amministrazione, cui “cui sono ascrivibili la totalità delle suddette questioni” ( come si legge in pronuncia).

Sono solo alcune delle irregolarità accertate dalla Corte dei Conti che in merito alla gestione della Deiva Sviluppo, società in House del Comune di Deiva Marina, con pronuncia del 16 ottobre esprime «considerevoli perplessità sulla legittimità e regolarità delle procedure e degli atti posti in essere dalla Deiva sviluppo Srl – si legge nella pronuncia – nel corso degli anni dal 2015 in poi, in ordine alle assunzioni di personale, a qualsiasi titolo, agli incarichi conferiti a terzi, per qualsiasi prestazione intellettuale e professionale, e all’approvvigionamento di beni, servizi e lavori. I medesimi dubbi si rinvengono, altresì, in relazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza e sui valori economici, finanziari e patrimoniali afferenti i bilanci 2015,2016,2017».

Per la Corte dei Conti, che ha trasmesso la documentazione alla Procura, una scorretta gestione economica e finanziaria della Deiva Sviluppo e la mancata trasparenza negli atti amministrati da parte dei vertici della società e delle precedenti Amministrazioni, hanno portato la Deiva Sviluppo ad avere «una situazione economico finanziaria assai preoccupante. Inoltre sembrerebbe che da recenti riscontri, la posizione debitoria della società sia passata dagli oltre 9milioni di euro del 31 dicembre 2017 agli oltre 13milionidi euro del 31 dicembre del 2019».

Una situazione economica grave, creata negli anni con operazioni finanziarie sbagliate, debiti accumulati e cresciuti anche in seguito a multe per i mancati pagamenti. La Deiva Sviluppo ha con la Regione un debito di 818.411 mila euro, oltre a interessi pari a 92.881 euro, che non ha ancora provveduto a saldare nonostante il riconosciuto danno erariale, con una sentenza del 2018 dalla sezione seconda giurisdizionale centrale della Corte dei Conti. Tra le irregolarità riscontrate dalla Corte dei Conti, «l’ammontare delle indennità percepite dall’ex amministratore unico e la mancata iscrizione all’ANAC ( Autorità Nazionale Anti Corruzione )».

Ma non solo, contestati anche il passaggio in House della società e l’affidamento dei servizi alla stessa in quanto non sarebbero state seguite le procedure di legge. La Corte dei conti in pronuncia scrive nei confronti dell’attuale amministrazione al sindaco Alessandra Avegno: «Va dato atto pur con molte difficoltà, di avere attivato un percorso teso a dare corso ad un effettivo esercizio del controllo a riportare la società in parola entri i canoni normativi e giurisprudenziali».

Il Sindaco dichiara:”riceviamo questa pronuncia con la consapevolezza di aver lavorato alacremente e nella giusta direzione; il nostro impegno continuerà ad essere massimo affinché gli interessi dei cittadini continuino ad essere tutelati come dimostrato fino ad oggi, il passaggio dei servizi in Ambito ci garantirà tariffe eque ed omogenee, nonché investimenti che fino ad oggi sono mancati e manutenzione ordinaria e straordinaria puntuale”.

La Vice Sindaco, Valentina Viviani, Assessore con delega alle Partecipate aggiunge: ”Abbiamo provveduto all’approvazione dei bilanci 2018 e 2019 ed allo scioglimento della società scongiurando il rischio per il Comune di un immediato esborso di oltre 3 milioni mezzo di euro, così come ribadito dalla Corte Dei Conti in una pronuncia che porta alla luce una situazione che seguo da anni insieme al gruppo e che ho più volte segnalato alle autorità competenti ed alle vecchie Amministrazioni. Le segnalazioni risalgono già al 2009 quando facevo parte dell’allora Minoranza e hanno visto il loro primo risultato con la condanna del 2015 da parte della Corte Dei Conti. Posso soltanto ringraziare il mio gruppo per il lavoro svolto fino ad oggi, lavoro che continua in maniera ininterrotta con lo scopo primario di tutelare i cittadini e di fare luce su responsabilità e colpe di chi ha permesso tutto ciò. Abbiamo sempre confidato e continuiamo a confidare negli organi inquirenti con cui collaboriamo costantemente per le indagini ancora in corso.”