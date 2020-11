Chiavari: Nerone cerca una famiglia che lo accolga

Da Barbara Romano, volontaria di Bordighera Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Eccoci qua a presentare

Nerone

cucciolone di 11 mesi

Taglia media

Vaccinato microchippato

Si trova a Chiavari – Genova

La sua storia è una storia che ha reso Nerone un po’ particolare. È stato adottato da una famiglia da cucciolo, dove “non è stato amato”,

non considerato, non coccolato, fino alla rinuncia totale di proprietà

Si cerca un adozione del cuore.

Nerone è un cane che ha bisogno di essere seguito, di essere amato tantissimo e che deve correre e sfogarsi.

Si cerca per lui una famiglia speciale che abbia esperienza nel gestire cani. Va d’accordo con gatti, cagnoline femmine, non tutti i cagnolini maschi.

Se c è fiducia è il cucciolo più dolce e coccolone del mondo.

Diamogli la possibilità di conoscere la parola fiducia e amore.

Per informazioni contattareiIl numero 339 224 7179.