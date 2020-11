Negli ultimi giorni moltissime visite nei cimiteri da parte di chi, in vista del 2 novembre, giornata dedicata alla celebrazione dei Defunti, vuole adornare con fiori e lumini le tombe dei propri cari. Domani è prevista la celebrazioni di messe sia all’interno delle chiese sia, in alcune località, nei cimiteri se le condizioni del tempo lo consentiranno. In ogni caso i fedeli dovranno rispettare le norme che prevedono l’uso della mascherina a coprire naso e bocca nonché il distanziamento.