Val di Vara: tre Comuni e il “Sentiero dei Malaspina”

di Guido Ghersi

La Regione Liguria ha stanziato finanziamenti nell’ambito del bando per i Comuni che, a suo tempo, hanno aderito all’accordo per lo sviluppo turistico regionale. Così, in Val di Vara, ad usufruirne sono tre Comuni: Sesta Godano; Rocchetta Vara e Calice al Cornoviglio.

Per Sesta Godano la somma è di 31.500, mentre il budget a disposizione di Rocchetta Vara e Calice al Cornoviglio è di 20 mila euro ciascuno. In questi due Comuni la somma servirà per far rinascere il “sentiero dei Manaspina”, che, in passato, collegava i borghi di Madrignano, Calice e Suvero, che erano possedimenti della celebre casata. Questo progetto sarà utilizzato anche per mettere a sistema tre storici castelli che sono: a Madrignano il castello Manaspina; a Calice al Cornoviglio il castello Doria Malaspina che al suo interno ospita la Pinacoteca Beghè, il piccolo museo di Pietro Rosa e i musei dell’apicoltura e della Brigata Val di Vara e il maniero di Suvero, posto sulla strada che conduce alla località dei Casoni. Il progetto prevede la riqualificazione dell’intero percorso da Madrignano a Suvero; la somma complessiva supera i 50 mila euro, una parte di questi sarà a cura dei due Comuni e anche dall’associazione sportiva “Antichi Sentieri” di Villagrossa.

Infine nel paese di Sesta Godano, la somma servirà anche per riqualificare la pavimentazione del centro storico della frazione di Bergassana.