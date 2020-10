Sori: “la notte dei libaeti”, quest’anno solo online

Da “Il pigiama del gatto” riceviamo e pubblichiamo

Cari amici degli Agitatori, il primo di novembre avrebbe dovuto svolgersi “la notte dei libaeti ” quest’anno alla sua terza edizione, il nostro percorso nel bosco tra letture e musica, per celebrare come ogni anno la commemorazione dei morti alla maniera di un tempo, quando lumini, libaeti, sexende e veilleuse portavano la luce a chi ne aveva bisogno, una luce di memoria.

Gli sviluppi non troppo rassicuranti della situazione pestilenziale del virus, ci hanno fatto decidere per la salvaguardia delle persone, e quindi rinunciare all’evento. E’ vero che siamo all’aperto con la distanza di sicurezza ed il nostro pubblico ha sempre indossato la mascherina ma sono momenti in cui è meglio evitare le situazioni che potrebbero essere nocive alla comunità.

Il nostro spettacolo è già pronto e a questo non rinunciamo, potrete esserne partecipi ma online.

Appena il video sarà sul nostro sito vi invieremo il link, per poter stare comunque con voi con un distanziamento solo fisico.