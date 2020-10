Sestri: “Spazi per il riposo in sicurezza dei sanitari”

Da Facebook Comune di Sestri Levante

Oggi è stata convocata una riunione di Giunta via Skype per fare il punto sulle misure necessarie per gestire la situazione correlata al Covid.

Il diffondersi dei contagi sta determinando il progressivo riempimento dell’ospedale di Sestri Levante che da lunedi avrà circa 120 posti attivi dedicati al Covid.

È stato deciso, come era accaduto la prima volta, di mettere a disposizione spazi dove i sanitari e gli operatori dell’ospedale possano trovare posti letto per il loro riposo in sicurezza, attivi gia dalla prossima settimana.

Abbiamo davanti mesi che dovranno essere gestiti con l’impegno di tutti, con equilibrio, determinazione e grande senso di responsabilità, pronti a gestire l’emergenza e nello stesso tempo a continuare a progettare e realizzare opere e interventi per lo sviluppo e il futuro del territorio.