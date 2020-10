‘Santa’: “Un forte senso di disagio sociale”

Da Augusto Sartori, Fratelli d’Italia, responsabile per la Liguria ristorazione e locali notturni riceviamo e pubblichiamo

Dopo l’ennesima serata di scontri con le Forze dell’Ordine, ieri a Firenze, a causa di alcune manifestazioni contro l’ultimo Dpcm, credo che sia lecito fare alcune considerazioni come politico, come commerciante, ma direi più semplicemente come cittadino.

La prima, la più doverosa, esprimere la massima e totale solidarietà verso chi tutela quotidianamente la nostra sicurezza e l’ordine pubblico, oltretutto spesso percependo stipendi indegni.

La seconda è ribadire che qualsiasi manifestazione violenta non può rappresentare, neppur lontanamente, le tante legittime preoccupazioni di una categoria, quella dei commercianti, troppo spesso penalizzata con regole e tassazioni insostenibili, un comparto che direttamente e indirettamente da lavoro a milioni di persone in Italia.

La terza considerazione è che queste manifestazioni danno comunque un forte segnale di tensione e di disagio sociale, quindi in questo momento di grande emergenza sia sanitaria che economica andrebbero prese delle decisioni condivise da tutte le parti sociali e politiche che rappresentano, seppur nella loro diversità, gli interessi e le aspirazioni degli Italiani.

Per questo motivo sarebbe auspicabile non tanto un governo di unità nazionale che altro non sarebbe che una spartizione di “poltrone” probabilmente aggiungendo confusione a confusione, bensì un dialogo costante, serio e costruttivo, tra maggioranza e opposizione in Parlamento.

Infine cosa altrettanto importante, direi spesso causa principale di alcune

assurdità contenute nei vari Dpcm, che si valutassero preventivamente i pareri e le idee di chi quel lavoro lo “vive” quotidianamente magari da molti anni.

Insomma basta solo professori, talvolta avulsi dalla realtà, che decidono insindacabilmente la vita e il futuro di tutti noi.