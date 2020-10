Gli avevano consigliato di fare movimento, camminare. Così un signore accompagnato dalla moglie ha deciso di fare una camminata. Ma poco dopo mezzogiorno, percorrendo un sentiero alla Ventarola, ha accusato un malessere; incapace di proseguire. La moglie ha chiamato i soccorsi. Con il 118 sono arrivati i vigili del fuoco di Chiavari e da Genova l’elicottero Drago che ha trasportato l’uomo all’eliporto di Cogorno dove ha proseguito in ambulanza per il pronto soccorso di Lavagna in codice giallo.