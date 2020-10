Recco: “Vaccini, un grazie all’Associazione Carabinieri”

Da Augusto Marchesi medico di medicina generale recco

Si è conclusa la prima fase della vaccinazione anti influenzale che, per molti cittadini, si è svolta presso l’ospedale di Recco in relazione alla necessità di evitare inutili e pericolosi assembramenti negli studi medici.

Tale opportunità, che verrà riproposta anche nelle successive fasi di vaccinazione a partire dalla seconda metà di novembre,è stata resa possibile dalla disponibilità del distretto sanitario 13, in particolare dal direttore Dr Marco Macchi. Le giornate di vaccinazione si sono svolte con ordine e senza alcuna difficoltà soprattutto grazie alla fattiva collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri. I medici di famiglia che hanno svolto le vaccinazioni in ospedale manifestano profonda riconoscenza per i volontari dell’associazione che hanno consentito un flusso ordinato e puntuale degli utenti evitando i pericolosi assembramenti che i mass media ci mostrano in altre città.

Ci rendiamo conto che il momento sia impegnativo per tutti ed in particolar modo per il mondo del volontariato che svolge un ruolo fondamentale nel coadiuvare le istituzioni.

Sperando di “dover” richiedere al più presto l’aiuto dell’Associazione Nazionale Carabinieri in relazione all’attesa quanto impegnativa vaccinazione anti Cov-Sars 19, con gratitudine li ringraziamo.

Augusto Marchesi, Massimo Tosi, Ester Maretti, Michela Maggiolo, Alireza Mokhtari