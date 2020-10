Recco: installati i pannelli elettronici a messaggio variabile

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

In punti strategici della viabilità del territorio sono operativi da ieri i tre nuovi pannelli a messaggio variabile che l’Amministrazione comunale ha fatto installare per aggiornare, con chiarezza, semplicità e tempestività, i cittadini attraverso avvisi e comunicazioni di pubblica utilità.

I tabelloni elettronici sono stati sistemati in via Assereto, lungo il marciapiede lato monte, all’altezza del ristorante Rusticone, nella piazzetta laterale all’edificio polivalente in adiacenza alla fontana di via Ippolito d’Aste e in via Roma in corrispondenza dello svincolo autostradale. “Con questa operazione, oltre a migliorare l’aspetto tecnologico della nostra città, intendiamo diffondere con tempestività messaggi di protezione civile o sulle allerte meteo, notizie relative alla viabilità e altro ancora” sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo.

I pannelli hanno dimensioni cm 233 X 112 e la struttura risulta alta circa 4 metri. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a circa 24mila euro.