Rapallo: coprifuoco anticipato da un solo negozio

A quanto pare a Santa Margherita Ligure, alcuni negozi avrebbero deciso di chiudere anticipatamente, seguendo l’orario di bar e ristoranti; anticipando così il “coprifuoco” serale. Sembra che l’esempio sia stato seguito anche a Rapallo.

Il presidente di Ascom Rapallo, Massimiliano Colombi precisa: “Si tratta di una sola azienda. La chiusura anticipata non è la linea di Ascom, né credo, di altre associazioni, Ognuno ha diritto di gestire la propria azienda come meglio crede; ma le altre imprese commerciali rispettano gli orari stabiliti in modo che la città possa apparire viva, nei limiti del possibile, fino all’ora della chiusura”.