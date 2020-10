Rapallo: anche l’assessore Lasinio tra gli inseguitori dei banditi (2)

A Rapallo ha suscitato soddisfazione, e ammirazione per la polizia, la notizia dell’arresto dei rapinatori che effettuarono un colpo nell’agosto 2019 all’oreficeria “Lucchetti 1873” di via Cairoli, in zona Saline. I banditi (si scopre lituani) dovettero abbandonare il bottino costituito da orologi Rolex, per la presenza di turisti e rapallesi che li inseguirono a muso duro, mandando a monte il loro piano. Tra gli inseguitori anche l’assessore Filippo Lasinio che tallonò uno dei malviventi fino in via Avenaggi costringendolo a gettarsi nel torrente Carcara. In quell’occasione Lasinio fu invitato dalla stessa polizia a desistere per timore che il rapinatore fosse armato.

