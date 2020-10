Rapallo: allievi in piazza per chiedere di poter danzare

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

A Rapallo, davanti al Chiosco della Musica, un gruppo di allievi delle scuole di danza ha voluto far sentire il proprio disagio per l’impossibilità di poter frequentare i corsi, data la nuova chiusura predisposta dall’ultima versione del Dpcm. Musica, pensieri scritti sui fogli, lancio di palloncini e lettura di una lettera scritta da una ragazzina e consegnata al sindaco. A dare vita all’iniziativa Stefania Bedini, responsabile della Energym Dance School di Rapallo, insieme ai suoi collaboratori. Molte attività sportive e artistiche, che dopo il lockdown si erano “attrezzate” per poter riaprire in tutta sicurezza, con questo nuovo blocco rischiano di dover definitivamente chiudere.