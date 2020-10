Il mondo dello spettacolo piange la morte di Sean Connery, formidabile interprete di Jeans Bond lo 007 che diede fama mondiale all’attore scozzese. che come molti connazionali amava Portofino; regalava rari sorrisi ai fotografi che preferiva non incontrare per godersi il più possibile la vacanza. Anche il suo successore nel ruolo di 007, Roger Mooore amava e approdava ogni anno col suo yacht nel Borgo con la famiglia.

Sean Connery