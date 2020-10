Le ricette di Renzo Bagnasco: trippe gratinate

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Trippe gratinate, omaggio al Maestro Renato De Barbieri

Ingredienti: 1 kg di trippa già cotta (vedi trippa alla genovese), 1 bicchiere abbondante di sugo pronto, 1 scatola di fagioli bianchi grossi di Spagna, grana, gruviera grattugiata, pepe e sale.

Esecuzione: unire alla trippa il sugo di pomodoro e cuocere per 15’ e poi unirvi i fagioli asciutti e sciacquati, rimestare e versare il tutto in una pirofila; spolverare con abbondante grana miscelato al gruviera e infornare a 200° sino a che i formaggi non si saranno gratinati. Lasciare riposare per 5’ e servire.

Questo è un piatto presente un po’ in tutte le cucine popolari regionali. Il nostro con tanto formaggio, lascia pensare ad un manicaretto che adottammo solo dopo essere …. diventati ricchi.

Lo riportiamo oggi 30 ottobre, giorno in cui nel 1991 il grande violinista genovese, insuperato interprete di Paganini, Renato De Barbieri ci ha lasciati. Era ghiotto di tutti i manicaretti genovesi, ma di questo in particolare. Ciao Renato, caro insostituibile amico.