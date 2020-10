A Borzonasca, i carabinieri, al termine degli accertamenti, deferivano in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza” un anziano di Lavagna. Il predetto nei giorni scorsi, alla guida della sua autovettura, dopo aver causato un sinistro stradale autonomamente, riportando lesioni personali, trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna, è stato sottoposto a test alcolemico che è risultato con un tasso pari a g/L 1,26. Pertanto gli veniva ritirata la patente di guida.