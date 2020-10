Covid e pubbliche assistenze, volontari in prima linea

In prima linea ci sono loro: i volontari delle pubbliche assistenze. Ad ogni chiamata salgono in ambulanza e partono. Non sanno ancora con precisione da che cosa sia affetto il paziente; ogni persona soccorsa potrebbe essere positiva al covid. E’ quindi necessario prendere tutte le precauzioni per evitare il contagio. Per loro stessi, per i loro bambini che abbracceranno una volta arrivati a casa; per i loro partner; per i loro genitori.

Questo è solo un aspetto; ai volontari è richiesta una preparazione professionale sempre più approfondita per stabilizzare il paziente nei casi in cui ciò sia necessario. Vi è poi l’aspetto psicologico di fronte a persone che si trovano, spesso senza congiunti, in momenti particolarmente drammatici della loro vita. In questi giorni, inoltre, i volontari sono obbligati a lunghe e snervanti attese davanti ad alcuni pronto soccorso che stentano a smaltire i pazienti in arrivo.

Al ritorno in sede non è finita: occorre sanificare l’ambulanza in vista del prossimo servizio. Ed essere attentissimi a smettere la tenuta da volontario; disinfettarsi ed indossare gli abiti con cui tornare a casa, certi di avere fatto tutto il necessario per avvicinare in sicurezza totale amici e familiari.

Anche ieri il movimento di ambulanze è stato notevole. I Volontari del soccorso di Ruta, a cavallo tra la Asl 3 e la Asl 4, erano impegnati contemporaneamente su due fronti: una squadra a Santa Margherita Ligure per prestare eventuale soccorso ad una turista smarritasi nel Parco di Portofino e all’ospedale Galliera, con un paziente da ricoverare. Nella seconda squadra c’è lo stesso presidente Vittorio Crovetto in veste di milite. “Non tutti – si limita a dire – si rendono conto del lavoro e dei rischi che i volontari delle pubbliche assistenze corrono ogni giorno”.